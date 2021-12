Novos investimentos sustentáveis chegarão ao Baixo Sul

Novos investimentos sustentáveis deverão ser atraídos para o Baixo Sul graças à parceria firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) e a Organização de Conservação da Terra (OCT), eleita em novembro como a melhor ONG de meio ambiente do Brasil. A ideia é desenvolver a região de forma econômica, social e sustentável.

O vice-governador e secretário da SDE, João Leão, destaca que a ONG desenvolve um trabalho sustentável importante com a comunidade local, formada por 11 cidades. “Queremos fortalecer o empreendedorismo local, em especial nos municípios de Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha e Piraí do Norte. Vamos mobilizar empresários e investidores que estejam interessados em desenvolver negócios de forma econômica, social e sustentável”.

A OCT atua desde 2001 na região com o objetivo de planejar e intervir na paisagem do Baixo Sul da Bahia, a partir do Programa de Recuperação e Conservação Ambiental e Produtiva. Em 2018, a ONG atingiu a marca de 245 nascentes restauradas, 115 unidades produtivas familiares atendidas e 300 produtores rurais capacitados em práticas agrícolas sustentáveis, segundo dados da própria instituição.

Para o diretor executivo da OCT, Joaquim Cardoso, o avanço das contribuições do Governo da Bahia, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente, entre outras pastas, fortalecerá o desenvolvimento local sustentável. “Nossa experiência na região servirá como modelo para a reaplicação em outros territórios, naturalmente com seus ajustes e adaptações”, explica, completando que o reconhecimento do trabalho da OCT constituiu um patrimônio para a extensão e o aperfeiçoamento das ações que se realizam no Baixo Sul.

adblock ativo