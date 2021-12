Novo voo liga Salvador a Teixeira de Freitas

Novo voo ligando Salvador a Teixeira de Freitas entrou em operação na segunda-feira (2). A rota Salvador-Teixeira de Freitas será operada às segundas e sextas, com o modelo ATR, que tem capacidade para embarcar até 70 passageiros. O voo sai de Teixeira de Freitas às 12h40 e chega a Salvador às 14h15. O lançamento das frequências da Azul Linhas Aéreas é resultado de acordo do Governo do Estado sobre o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“A Bahia tem se empenhado em desenvolver cada vez mais a malha aérea. Essas novas rotas são muito importantes para nós. Sabemos que conectividade é fundamental para o desenvolvimento da economia, pois ajuda a promover a geração de empregos e fortalece o turismo. Para esse verão, devemos ter um incremento de mais de 30% no número de voos em relação ao ano passado”, destacou o titular da Secretaria de Turismo (SETUR), Fausto Franco.

O gerente de Aeroportos da Azul, Fernando Rabelo, avalia que as perspectivas para o futuro são positivas. “Este acordo com o Governo do Estado foi fundamental e vai possibilitar que a empresa cresça, cada vez mais, aqui na Bahia. Nós vamos aumentar o número de voos para Porto Seguro e Ilhéus, por exemplo”, disse.

