Novo módulo do fórum de Itabuna é inaugurado

A ampliação do Fórum de Itabuna, no sul da Bahia, foi entregue à população na segunda-feira (29).O Módulo II abrigará todas as varas previstas na Lei de Organização Judiciária (LOJ). No total, são seis pavimentos, sendo três subsolos de garagem e outros três que abrigam as funções jurisdicionais. Os 6.041,32 metros quadrados de área construída estão integrados ao Módulo I, que possui 2.926,40 metros quadrados.

O governador Rui Costa participou da solenidade de inauguração ao lado da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Maria do Socorro Barreto Santiago. “Acho que nunca foi tão necessário reafirmar algo que está escrito na Constituição que é a independência e a importância entre os poderes. Por isso fiz questão de estar aqui. Parabenizo a desembargadora Maria do Socorro, que essa semana encerra o mandato e entrega novas instalações confortáveis, que darão condições aos juízes e aos advogados de exercer a nossa justiça”, declarou o governador.

“Hoje venho entregar pessoalmente a reforma do Fórum de Itabuna e o Centro Judiciário de Solução [Cejus]. A cidade já merecia instalações mais dignas para a casa da Justiça”, afirmou a presidente do TJBA.

