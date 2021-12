Nova UPA será construída em Ilhéus

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 2, a licitação para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Esperança, em Ilhéus. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), serão investidos R$ 5,5 milhões no equipamento.

“Esta é uma janela de oportunidade única para reverter a deficiência crônica do sistema de saúde do município. Esta estrutura será a responsável pelo atendimento de até 350 pacientes por dia”, ressaltou o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas. Segundo ele, o governador Rui Costa sempre priorizou a saúde em sua gestão.

Estrutura

Formada por mais de 150 profissionais, a estrutura da UPA 24h tipo 3 inclui raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Conforme a Secom, a unidade presta o primeiro atendimento em casos de natureza cirúrgica e trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial para definir se há ou não necessidade de encaminhamento a serviços mais complexos.

