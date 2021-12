Nilo Peçanha ganha Centro Público de Economia Solidária

O Centro Público de Economia Solidária (CESOL) do Baixo Sul, localizado em Nilo Peçanha, inaugurado nessa quinta-feira (1º), pelo governador Rui Costa, prestará ações de assistência técnica, microcrédito assistido, apoio à comercialização, qualificação técnica e distribuição de insumos e equipamentos para associações, cooperativas e grupos produtivos. O espaço multifuncional recebeu um aporte de, aproximadamente, R$ 1,6 milhão e vai atuar em 15 municípios da região.

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, falou sobre a atuação do Centro Público de Economia Solidária. “O CESOL é uma experiência vitoriosa de geração de renda em diversas regiões da Bahia. No Baixo Sul, o centro vai dar suporte a 128 empreendimentos coletivos, propiciando condições adequadas para que eles possam enfrentar o mercado e dar um salto de qualidade nos seus negócios”.

A abertura do espaço foi comemorada pelo presidente da Associação Beneficente de Pesca e Agricultura de Ituberá (ABPAGI), Domingos dos Santos. “Somos uma rede de economia solidária aqui na região, gerando oportunidades para diversos empreendimentos. Com a parceira do CESOL será melhor ainda para colocar nossos produtos nas feiras e receber orientações sobre gestão”.

Sobre o CESOL

As unidades do CESOL têm caráter comunitário, integrando a política pública estadual de economia solidária conduzida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). Os equipamentos se destinam a articular oportunidades de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo. Além de Nilo Peçanha, os Centros Públicos de Economia Solidária estão presentes em Salvador, Cruz das Almas, Guanambi, Itabuna, Pintadas, Juazeiro, Irecê, Monte Santo, Serrinha, Lauro de Freitas, Piatã e Vitória da Conquista.

Com o objetivo de garantir o funcionamento desses espaços, o Governo do Estado assinou, este ano, contratos de gestão que somados envolvem cerca de R$ 19,4 milhões. Desde 2013, quando foram criados, os centros já atenderam a 2.270 empreendimentos, com mais de dez mil famílias contempladas.

