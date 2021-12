Mutirão de cirurgias começa nesta terça em Ilhéus

As consultas para uma nova etapa do Mutirão de Cirurgias Eletivas tiveram início na manhã desta terça-feira (12), em Ilhéus. O serviço, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), é realizado nas unidades móveis que estão estacionadas na Praça Soares Lopes, ao lado da Igreja Catedral, e segue até quinta-feira (14). Serão realizados 180 atendimentos, por dia, sempre a partir das 7h. Para quem for aprovado, os procedimentos cirúrgicos serão realizados a partir de domingo (17), no Hospital Regional da Costa do Cacau, que terá sido inaugurado na sexta-feira (15). Além de Ilhéus, serão beneficiados também os moradores dos municípios de Arataca, Canavieiras, Itacaré, Mascote, Santa Luzia, Una e Uruçuca.

O mutirão de cirurgias vai atender a todos que necessitam realizar cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), (útero) e colecistectomia (vesícula). No caso de cirurgia de vesícula, os pacientes precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual e, se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG. Além disso, todos devem levar exames laboratoriais e outros que possuam.

Para saber se a pessoa está cadastrada para passar pela cirurgia, basta consultar a lista única, disponível na página do mutirão na internet. Além disso, o paciente ou responsável também poderá ir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu município, para saber se o seu nome consta na lista para a realização do procedimento.

Odontomóvel

O serviço itinerante de Odontologia da SESAB também prestará atendimentos à população de Ilhéus e região até quinta-feira (14), oferecendo serviços como limpeza, aplicação de flúor, restauração e cirurgias de alta e de baixa complexidade. A unidade vai realizar até 150 atendimentos diários, incluindo tratamentos de canal e na área de Periodontia. A carreta do Odontomóvel está estacionada na Praça Soares Lopes, ao lado das unidades móveis onde acontecem as pré-consultas para o mutirão de cirurgias eletivas.

