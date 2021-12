Museu do Chocolate é apresentado no Salon du Chocolat

A criação do Museu do Chocolate, na Rota do Chocolate, com o objetivo de fortalecer o turismo na região cacaueira, foi um dos assuntos apresentados pelo subsecretário do Turismo do Estado, Benedito Braga, durante o Salon du Chocolat, do qual participaram empresários do setor de diversos Estados brasileiro. Além disso, durante o encontro na terça-feira (31), em Paris, foram debatidos temas como parcerias entre Estados, empresários e federações de indústria para o desenvolvimento de tecnologia e trabalhos de comercialização dos produtos.

“A criação de um museu é importante para que se possa resgatar e registrar a história do cacau na Bahia e seu papel na economia”, afirmou Benedito Braga. Segundo o subsecretário, por meio do museu, o público poderá conhecer as fazendas produtoras, as formas de colheita, os equipamentos utilizados desde os tempos áureos da indústria cacaueira até a situação atual, mostrando as técnicas usadas desde a obtenção das amêndoas até a produção do chocolate.

A sugestão do subsecretário é que o museu seja instalado na Rota do Chocolate. O projeto do museu foi bem recebido pelos empresários e empolgou também os chocolatiers franceses. “Tivemos um encontro com o famoso chocolatier Christopher Puyodebat, que tem duas fábricas com lojas e museu, e ele se mostrou muito interessado em promover o museu do chocolate na Bahia”, disse a gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Patrícia Orrico, também presente no encontro.

Visita francesa

Ficou acertada com a Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR) uma visita de Christopher Puyodebat ao Estado para que seja construída uma estratégia que viabilize a instalação do museu e, também, de um roteiro turístico. “Ele quer levar parte do acervo que tem na França e também transferir o know-how e a tecnologia. Ele já conhece a Bahia e se mostrou muito interessado”, disse Orrico.

Os produtores, segundo ela, também mostraram interesse pelo projeto. Vencedor do prêmio de melhor amêndoa no Salon Du Chocolat de Paris, em 2010 e 2011, o produtor baiano João Tavares, dono da fazenda Leolinda, em Uruçuca, está otimista com o avanço das negociações para o fortalecimento da indústria cacaueira no sul da Bahia e seu efeito positivo no segmento do turismo. “Nós já temos praias maravilhosas, um litoral lindíssimo, além das matas, reservas e fazendas de cacau, e isto associado à criação de um museu do chocolate só vai potencializar o turismo na região”, afirmou.

adblock ativo