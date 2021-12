Mundial de surf começa nesta quinta em Itacaré

Começa nesta quinta (18), na Praia da Tiririca, em Itacaré, o Mundial QS1.000 de Surf Masculino e Feminino. O evento, que prossegue até domingo (21), vai reunir atletas de diversos países, que já começaram a chegar na cidade. Paralelo ao Mundial de Surf vai acontecer o Itacaré Surf Music, nos dias 19 e 20, com atrações nacionais, a exemplo de Maneva, Ponto de Equilíbrios, Adão Negro, Bruta Raça, Dost e o DJ XFour. Os ingressos já estão à venda no stand da Praça dos Cachorros e na loja South to South, em Itacaré; nas lojas Beckdoor; em Ilhéus e de Itabuna; nas Óticas Carisma de Jequié e Jitaúna, na Loja Bora Bora, de Camamu; no Balcão Pidda de Salvador, na Banca Central de Valença e na loja Wavemix de Ubaitaba.

Realizada pela World Surf League (WSL), com o apoio da Prefeitura de Itacaré, South to South, Governo da Bahia, Federação Baiana de Surf e Associação de Surf de Itacaré, a etapa do mundial de surf irá receber entidades ambientais e a Associação de Surf de Itacaré, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Educação, para o desenvolvimento de ações educativas com estudantes das redes públicas e particulares e os próprios participantes do evento. A ideia é mostrar a esse público a importância da preservação do meio ambiente, com palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas.

