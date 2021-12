Mundial de surf atrai mais de 10 mil visitantes a Itacaré

O município de Itacaré sedia neste fim de semana as provas do Mundial QS1.000 de Surf Masculino e Feminino. A programação começa nesta quinta-feira (18) e prossegue até domingo (21), na Praia da Tiririca, atraindo milhares de visitantes e a atenção do mundo esportivo. A movimentação na Costa do Cacau é intensa, com estimativa de ocupação da rede hoteleira em 100%.

Além do Mundial, a cidade sedia, na sexta (19) e no sábado (20), o Festival Itacaré Surf Music, com atrações como Maneva, Ponto de Equilíbrio, Adão Negro, Bruta Raça, Dost e o DJ XFour. Os dois eventos contribuem para um fluxo turístico total de mais de 10 mil pessoas, segundo previsão do secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira.

O Mundial de Surf reúne 144 participantes, entre brasileiros e estrangeiros. Surfistas da Argentina, Peru e Costa Rica predominam entre estes últimos. Nos dias de prova, Itacaré recebe muitos turistas de estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, além de Salvador e cidades do interior baiano, como Vitória da Conquista, Feira de Santana, Jequié e Valença.

