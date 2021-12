Mundial de Surf acontece este mês em Itacaré

Entre os dias 18 e 21 de outubro, a Praia da Tiririca, em Itacaré, sediará a etapa do Mundial QS1.000 de Surf Masculino e Feminino, reunindo os maiores nomes do surf de vários países. As inscrições ainda estão abertas e diversos surfistas já confirmaram a participação.

Durante o mundial, realizado pela World Surf League (WSL), entidades ambientais e Associação de Surf de Itacaré, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e Educação, desenvolverão ações educativas com estudantes das redes públicas e particulares e os próprios participantes do evento, mostrando a importância da preservação do meio ambiente, com palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas.

Paralelo ao Mundial de Surf, acontecerá o Itacaré Surf Music, nos dias 19 e 20, com grandes atrações nacionais, a exemplo de Maneva, Ponto de Equilíbrios, Adão Negro., Bruta Raça, Dost e o DJ XFour.

