Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente em Porto Seguro

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta e pelo menos quatro pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira, 29, na BA-001, no município de Porto Seguro.

De acordo com informações do Radar64, o acidente aconteceu entre um táxi modelo Doblò e um Um, nas proximidades do trevo de Arraial d’Ajuda. O táxi pegou fogo após a colisão.

Elies Martins, 40 anos, morreu no local. Ela estava no carro de passeio e trabalhava em uma loja de roupas, em Trancoso. Pessoas que passavam pelo local apagaram o incêndio e os feridos foram socorridos para hospitais da região.

Segundo o site, motoristas reclamam constantemente da quantidade de buracos no trecho onde ocorreu o acidente.

