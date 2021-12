Mulher morre após acidente envolvendo motocicleta e carro em Jequié

Uma mulher morreu na tarde deste sábado, 2, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na BR-330, na cidade de Jequié, Sul da Bahia.

A batida aconteceu próximo a um condomínio na região. A vítima, Fábia Silva Souza, que não teve a idade revelada, conduzia uma moto quando colidiu com o veículo de passeio. As informações são do Giro Ipiaú.

Já os ocupantes do automóvel não se feriram durante o fato. A causa do acidente não foi informada.

