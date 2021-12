Mulher é presa tentando entrar com drogas em presídio no interior da Bahia

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira, 30, ao tentar entrar com LSD no Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia. Além disso, a polícia impediu a entrada de maconha na unidade de Teixeira de Freitas.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais e agentes carcerários suspeitaram da mulher que tentava entregar uma televisão para um dos presos. Dentro da caixa do aparelho, os agentes encontraram porções de LSD. Ela foi conduzida até a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis.

Ainda segundo a SSP, suspeitos arremessaram 23 porções de maconha para dentro dos muros do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. O material foi recolhido pelos policiais.

