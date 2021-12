Mulher é encontrada morta após ficar presa em hélice de lancha em Porto Seguro

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando na manhã deste domingo, 3, no cais do terminal de balsas, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, Sul da Bahia.

Um pescador teria informado à polícia que a vítima, que não teve a identidade revelada, estava presa à hélice de uma lancha que atracou no local. Ainda segundo a testemunha, o próprio dono do barco acionou as autoridades após perceber a situação. As informações são do Radar 64.

Após o resgate do corpo, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), em parceria com a Marinha e a Polícia Militar (PM), a PM informou que a vítima é uma pessoa em situação de rua, e, segundo a perícia inicial, lesões no olho e na boca apontam para ferimentos causados por animais marinhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

adblock ativo