Mulher de 62 anos é morta a facadas em Eunápolis

Um mulher de 62 anos foi morta a facadas na manhã deste domingo, 28, no bairro da Alegria, no município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador). A vítima foi identificada como Orlinda Luiza de Oliveira.

Segundo informações do Rada 64, para a pericia, ele foi atingida por golpes nas costas, ombro e braço, sinais que indicam uma suposta luta corporal antes do crime. A faca utilizada no ato foi encontrada embaixo da cama da vítima.

Ainda conforme as autoridades, além dos golpes por arma branca, a mulher também foi vítima de asfixia proveniente de um estrangulamento.

Conforme moradores do bairro, um homem foi visto deixando a casa de Orlinda com uma sucata de geladeira na manhã do crime.

