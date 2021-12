MPT abre inquérito para investigar morte de cozinheiro eletrocutado em Trancoso

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai apurar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente fatal que causou a morte do cozinheiro Robson Santos da Silva, de 31 anos. Segundo informações preliminares, ele morreu eletrocutado, na cozinha do restaurante em que trabalhava em Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia.

A tragédia ocorreu na noite de sexta-feira, 1º, na Pousada El Gordo. Robson chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Outros funcionários também teriam sido atingidos pela descarga elétrica. Uma mulher, colega do chef, chegou a ser socorrida pelo Samu. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Uma reportagem de A TARDEjá mostrou que, segundo familiares, o próprio Robosn já tinha feito um alerta ao proprietário da pousada sobre os problemas elétricos no local. Vítima teria dito que os aparelhos de eletrodomésticos da cozinha estavam dando choque e alertou aos responsáveis pelo estabelecimento.

Robson deixa dois filhos e a Polícia Civil investiga o caso.

