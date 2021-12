MP-BA recomenda que prefeita de Guaratinga exonere parentes que atuam na gestão

A prefeita de Guaratinga, Marlene Dantas (PSDB), deverá exonerar em até 15 dias parentes (genro, sobrinhas e cunhado) que trabalham na administração municipal em cargos comissionados. A recomendação é do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e foi feita pelo promotor de justiça Rafael Andreazi, que responde pela comarca do município do Sul baiano.

De acordo com o órgão, os parentes da prefeita ocupam cargos de diretoria e chefia na gestão. O genro da gestora, Edney de Almeida Gomes, atua como diretor de departamento de compras; a sobrinha Isabella Dantas da Silva é chefe de divisão da Secretaria de Administração; a também sobrinha Sonia Marta Moreira Martins atua como diretora do departamento de RH; e o cunhdo Raimundo Vicente da Silva é coordenador de transporte escolar.

A prefeita pode incorrer em ato de improbidade administrativa, caso o prazo para a exoneração exceda os 15 dias da recomendação.

O MP-BA recomendou, também, a exoneração de parentes do vice-prefeito, de secretários, do procurador do município e do chefe de gabinete.

A assessoria de imprensa da prefeita confirmou que a gestora foi notificada e informou que enviou o documento para a Procuradoria Jurídica para que todas as medidas possam ser adotadas dentro do prazo.

