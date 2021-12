Motorista por aplicativo é preso com carro furtado em Eunápolis

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, 1°, na cidade de Eunápolis, extremo sul baiano, trafegando com um carro furtado e com indícios de adulteração.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo modelo Renault Sandero foi abordado em frente a unidade operacional da PRF, em Eunápolis, localizada no Km 720 da BR 101. Após análise de identificação veicular, os policiais constataram que os caracteres do motor e chassi estavam adulterados.

Ainda conforme o órgão, o carro furtado estava sendo utilizado para realizar transporte de passageiros de aplicativo. Segundo o homem preso, que também apresentou um Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) com indícios de falsificação, o veículo sido alugado no município de Vitória da Conquista. Com o motorista também foi encontrada uma pequena porção de maconha que ele confessou ser para consumo próprio.

Diante da situação, os PRFs encaminharam o homem e o veículo recuperado para delegacia de polícia judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

