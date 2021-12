Motorista morre após ser espancado e baleado em Porto Seguro

Um motorista de transporte alternativo morreu na madrugada desta terça-feira, 29, no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, após ser espancado e atingido por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do Radar64, a vítima, de 30 anos, tentou fugir dos criminosos e teve o pneu do veículo que dirigia rasgado por tiros, disparados pelos suspeitos.

Ele conseguiu dirigir até a casa de um familiar, onde pediu socorro. Ele foi levado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo havia sinais de tortura e perfurações de arma de fogo.

Conforme informações do site, a suspeita é de que o homicídio tenha sido cometido por, pelo menos, três pessoas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Eunápolis, e o carro também será periciado.

O crime está sendo investigado.

adblock ativo