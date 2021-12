Motorista foge após atropelar e matar pedestre em Eunápolis

Um acidente ocorrido na noite de quarta-feira, 17, na zona norte de Eunápolis, causou a morte de José Adnílson Rodrigues Santos, 50 anos. Após atropelar o homem, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações do Radar64, uma moradora informou que ouviu um barulho e saiu na janela para conferir o ocorrido e viu apenas o carro deixando o local em alta velocidade. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontrou o pedestre morto ao chegar do local.

A vítima tinha filhos em Eunápolis, mas morava sozinho no Sapucaieira, após se separar da mulher. Segundo o site, ele trabalhava em uma oficina de lanternagem. O motorista ainda não foi identificado. A polícia conseguiu, através das marcas de pneu, identificar que o motorista fugiu em direção ao bairro vizinho de Juca Rosa.

