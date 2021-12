Motorista fica em estado grave após acidente entre quatro veículos na Bahia

O motorista de um Fiat Uno ficou em estado grave após um acidente envolvendo o veículo e três caminhões, na noite desta sexta-feira, 9, no município de Itabela. O trecho da BR-101 ficou interditado por quase duas horas após o ocorrido.

De acordo com informações do Radar64, o motorista do veículo menor ficou preso nas ferragens. Ele fraturou um fêmur e está internado em estado grave. Segundo a polícia, ele viajava no carro, com a mulher e um cão de estimação. A família seguia de Guaratinga em direção a Eunápolis. A mulher e o cachorro não ficaram feridos.

Ainda de acordo com a polícia, a batida ocorreu em uma reta. Os indícios apontam que o motorista, que não possui carteira de habilitação, invadiu a contramão e acabou colidindo com os caminhões.

