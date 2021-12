Motorista é preso após atingir moto com casal e bebê de 9 meses em Porto Seguro

Após um acidente entre um carro e uma moto, que deixou um casal e um bebê de nove meses feridos, o motorista do automóvel foi preso, no município de Porto Seguro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

Segundo a PRF, o suspeito trocava um dos pneus do carro, que ficou muito danificado.

“Inicialmente, ele negou que estivesse na condução, mas sua versão foi desmentida pelos familiares que o acompanhavam no veículo”, disse um policial.

O homem apresentava sinais de embriaguez alcoólica, mas se recusou a fazer o teste com o bafômetro. O policial destacou que os próprios familiares testemunharam que ele fez uso de bebida alcoólica.

O casal e o bebê foram atendidos no Hospital Luís Eduardo Magalhães. Os pais sofreram diversas fraturas e o bebê teve escoriações e pequenos arranhões, além de uma lesão em um dos pés.

O suspeito foi indiciado por omissão de socorro, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Ele foi encaminhado para prestar depoimento no plantão da Polícia Civil.

adblock ativo