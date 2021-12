Motociclista morre após ser atropelado na BR-330

Um motociclista identificado como Jonatas da Silva Carvalho morreu após um acidente na noite desta segunda-feira, 22, na BR-330, próximo ao condomínio Residencial César Borges, em Ipiaú, distante 353 km de Salvador

Funcionário de uma empresa do ramo alimentício, ligada à Atlantic Nickel, o homem, natural de Itagibá, na região Sudoeste do Estado, estava retornando para casa quando foi atingido por um veículo. Ainda no chão, a vítima foi atropelada por outro veículo. O condutor não prestou socorro, segundo informações do site Giro Ipiaú.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram até o local, porém a vítima não resistiu. O caso será investigado pela Polícia Rodoviária Federal.

adblock ativo