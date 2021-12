Motociclista é assassinado a tiros em Teixeira de Freitas

Um homem de 25 anos, identificado como Felipe Araújo da Silva, o “Felipinho”, foi morto a tiros no final da manhã desta terça-feira, 30, no bairro Novo Jerusalém, em Teixeira de Freitas, distante cerca de 100 metros da própria casa.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, a vítima foi assassinada quando passava de moto pela Avenida Vitória Chicon. Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), seis perfurações foram encontradas no corpo da vítima, sendo três delas na cabeça.

Junto ao corpo, foi encontrado um papelote aparentando ser cocaína. As investigações estão por conta da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

adblock ativo