Motociclista acaba no teto de carro após acidente em Ipiaú

Um homem ficou ferido após um acidente na tarde desta quinta-feira, 1°, na avenida Lauro de Freitas, em Ipiaú, sudoeste da Bahia. Segundo informações inciais, a colisão aconteceu após o condutor de uma moto bater no fundo de um carro em um cruzamento de vias da cidade.

Com o impacto da batida, o motociclista acabou no teto do veículo. Ferido, o homem,que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao Hospital Geral de Ipiaú, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme testemunhas, o motorista do veículo estava a caminho do bairro Dois de Dezembro, quando foi atingido pelo motociclista. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Com informações do Giro Ipiaú.

