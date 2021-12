Mostra de artesanato e cultura tem abertura nesta sexta-feira em Morro de São Paulo

Morro de São Paulo recebe mais uma edição da Mostra de Artesanato e Cultura, nesta sexta (23) e sábado (24), na Praça Aureliano Lima (Praça do Artesanato). O evento tem uma programação noturna durante os dois dias, exceto a palestra “Iconografia no Artesanato da Bahia nos Destinos Turísticos Inteligentes”, ministrada pelo designer baiano Rodrigo Lyraque, que acontece às 15h, desta sexta, no Auditório da Fortaleza do Morro. O palestrante vai focar na identidade e no valor do artesanato na Bahia em sintonia com todos os elos da cadeia do turismo e da cultura.

A programação continua às 18h com a realização de oficinas de artesanato, tendo como base a casca de coco, e apresentações culturais. No sábado, a partir das 18h, o evento encerra com oficinas, gratuitas e abertas ao público, de artesanatos com coco, prata e sabonete. . Às 19h inicia-se a programação musical, com apresentações ao vivo, além de recital de poesias.

adblock ativo