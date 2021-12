Morro de São Paulo sedia dois grandes eventos no feriado de finados

Morro de São Paulo se prepara para receber dois grandes eventos no feriado de finados: o Festival de Morro, com três dias de festas gratuitas e um novo formato, e o Festival Terceira Praia, que traz como destaque o cantor Wesley Safadão.

O balneário é o terceiro destino em número de atrações de turistas na Bahia e recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. Com os eventos durante o feriadão de finados, a expectativa do trade é de 100% de ocupação dos 12 mil leitos disponíveis entre hotéis, pousadas e casas de veraneio.

PROGRAMAÇÃO - O Festival de Morro acontecerá entre os dias 2 e 4 de novembro, com entrada gratuita e um novo formato que valoriza as manifestações culturais e os artistas regionais. A grande novidade deste ano é o show de abertura que será, pela primeira vez, na Terceira Praia e contará com apresentação de Batifun, Duas Medidas, Babado Novo e Dan Miranda. A programação dos demais dias contará com artistas locais e manifestações culturais e acontecem no Palco da Vila.

Já o Festival Terceira Praia estreia com um conceito jovem e de pura diversão e traz o cantor cearense Wesley Safadão como a grande estrela da festa. O evento que é fechado, acontecerá nos dias 3 e 4 de novembro, na Fazenda Caeira, na Terceira Praia. Além de Safadão, o evento terá apresentação da dupla Rafa e Pipo Marques e do DJ José Pinteiro. A programação do festival conta com quatro festas: Sambinha do Morro, na sexta-feira e no sábado, das 17h às 22h; White Party, na sexta-feira, das 0h às 6h do sábado; e o show de Safadão, que acontece na noite do sábado, das 0 às 6h do domingo.

LAZER - Além da programação musical, durante os três dias, toda a ilha vai respirar o clima de início de verão. A promessa é de praias cheias e muitas opções de lazer. Rodeada de águas claras e mornas, a Ilha de Tinharé possui uma faixa de praias inabitadas e uma reserva de Mata Atlântica rica em fauna e flora tropical. Neste cenário, o turista pode se desafiar em esportes de aventura, náuticos e em passeios ecológicos. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, Morro de São Paulo é um dos destinos com maior índice de aprovação e retorno em todo o Brasil.

