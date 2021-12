Morro de São Paulo sedia competição de pesca artesanal

Morro de São Paulo, no município de Cairu, sedia entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro a Competição de Pesca Artesanal. Além do torneio com três categorias: lancha, saveiro e canoa ribeirinha, o evento contará com um campeonato de futevôlei e uma programação cultural, com atrações locais e exposição fotográfica.

Os interessados em competir na categoria lancha podem se inscrever através do telefone (71) 9 8826-7042. Já quem tem interesse em participar do Torneio de Pesca nas categorias saveiro e canoa ribeirinha deve se inscrever através do telefone (75) 9 8836-5035. As inscrições serão feitas com a doação de um quilo de alimento não perecível. Parte dos produtos pescados serão entregues à Secretaria Municipal de Políticas Sociais para distribuição entre famílias de baixa renda da região.

“É uma felicidade para a Prefeitura de Cairu receber esse evento em Morro de São Paulo. Incluímos a modalidade de pesca com canoa ribeirinha para dar a oportunidade para a comunidade também competir. Temos vocação para o turismo náutico e essa ação reforça a nossa característica, além de contribuir positivamente para a economia local”, afirma o prefeito Fernando Brito.

