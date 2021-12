Localidade do Arquipélago de Tinharé, situado no município de Cairu, Morro de São Paulo sedia a última etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei e o Morro Summer, entre 7 e 9 de dezembro. O primeiro evento acontece na Segunda Praia e conta com a presença dos campeões mundiais Bello, Anderson Águia, Lalazinho, Vinicius, Paraná, Marcelinho. Ao todo, serão 156 jogos com a participação de 152 atletas de sete Estados diferentes. A programação começa na sexta (7), com a apresentação dos atletas e o sorteio dos jogos. As disputas, que serão em três categorias (profissional, feminino e série) acontecem no sábado e no domingo, de manhã e de tarde.

Já o Morro Summer, evento que propõe um passeio de jet ski pelas ilhas da região, acontece no sábado, com saída da Terceira Praia prevista para às 9h. Serão 150 jet ski fazendo um trajeto que passa por algumas das mais belas paisagens do arquipélago: as piscinas naturais de Garapuá; a ilha de Boipeba, onde acontece o almoço; e Canavieiras. Depois de um dia inteiro para curtir as praias da região, o grupo volta para Morro de São Paulo, onde a programa ainda inclui a Festa Sunset, do Hotel Portaló. O evento é organizado pelo Jet Club Baixo Sul. Este evento e o campeonato contam com apoio da Prefeitura de Cairu.

