Morro de São Paulo sedia a IV Paradise Run

Morro de São Paulo sedia, neste sábado (24), a quarta edição da maratona Paradise Run. A corrida, que começa às 8h, com a largada kid, com percursos de 100 m, 200 m e 400 m, e às 8h30, com a largada dos 6 km e 16 km. Os atletas percorrem locais pouco explorados, passando por pistas de barro, areia, grama e mangues. O trajeto de volta da corrida é pelas praias na maré baixa. Os inscritos podem retirar o kit a partir desta sexta (23) na loja da Cassi Turismo, em Morro. As premiações estão previstas para às 10h. O Paradise Run Morro de São Paulo 2018 é um evento promovido pela prefeitura de Cairu, através da Secretaria do Turismo, e pela empresa de fomento ao esporte ‘Ambiance’.

O Paradise Run destaca Morro de São Paulo como um destinos de aventura, além das belezas naturais e do agito noturno, que já atraem muitos turistas. As águas claras e mornas oferecem ótimas opções para a prática de esportes. Entre as atividades oferecidas pelo lugar, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil, destaque para o esqui aquático, o windsurf e a canoagem, além dos mergulhos guiados pelas piscinas naturais e o salto de tirolesa. Com 57 metros de altura e outros 347 de comprimento, a tirolesa de Morro de São Paulo é uma das maiores em queda livre sobre o mar do Brasil.

