Morro de São Paulo recebe Torneio de Beach Rúgbi

Mais de 80 atletas estão previstos para desembarcar em Morro de São Paulo para participar da 5ª edição do Torneio Internacional de Rúgbi. As competições acontecem nos dias 18 e 19 de novembro, na Segunda Praia, a partir das 14h e vai até as 19h.

O evento vai proporcionar aos participantes e turistas uma experiência que mistura esporte e diversão. São 8 equipes com times da Argentina e do Brasil. Entre as equipes da Argentina estão San Cirano, Husares, Banco Hipotecario e San Cirano B. A participação das equipes nacionais são fortes, times representando Porto Seguro (Toruks), Vitória da Conquista (Ymbores), Morro de São Paulo (Urubus) e Salvador (La Furia), além de um grupo de jogadores de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

O evento é uma realização da Associação Europeia do Beach Rufby (EBRA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Cairu, e conta com o apoio do Consulado Argentino na Bahia e da Câmara Empresarial de Comércio Argentina - Bahia e Gatorade.

