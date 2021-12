Morro de São Paulo é um dos destinos baianos com maiores índices de ocupação hoteleira

A Bahia está entre os cinco destinos mais visitados durante o período de férias escolares. O dado é do Ministério do Turismo que inclui na lista Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, que poderão registrar, este ano, um crescimento de visitantes estimado em até 20%, conforme projeção da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV).

As previsões otimistas de intenso movimento nas praias do Litoral baiano foram confirmadas já no primeiro final de semana de janeiro. A zona turística da Costa do Dendê – uma das regiões mais procuradas por turistas brasileiros e estrangeiros durante o verão – obteve elevada ocupação hoteleira durante o Réveillon e inicia janeiro com bons indicativos.

De acordo com o gerente de reservas do Portaló Boutique Hotel, Denilson Ferreira, em Morro de São Paulo. "A média pode superar os 93% alcançados em janeiro do ano passado. Durante o Réveillon, os turistas que vieram pela primeira vez demonstraram grande satisfação com a estada no Morro de São Paulo, o que é importante para a divulgação desse destino", destacou.

Na Pousada Chez Max, um dos proprietários, Alfredo Aires, estima que a ocupação média vai girar em torno de 80%, ao longo de janeiro. "Os argentinos são o nosso público principal. Qualquer interferência na economia argentina reflete-se aqui. Independentemente da origem do turista a ser atendido, o mais importante é que a ilha ofereça a todos um ambiente seguro, limpo e bem ordenado”.

A secretária do Turismo do município de Cairu, Diana Farias, afirmou que a Operação Verão foi articulada com o propósito de mobilizar a Capitania dos Portos e Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. "A estação mais ensolarada do ano é um verdadeiro convite ao visitante para aproveitar, em segurança, as águas mornas do arquipélago", disse a gestora.

Vetor de crescimento

A Prefeitura Municipal de Cairu estima que este mês a ocupação hoteleira média deve alcançar 95%, índice mais elevado que em 2018. "Temos aqui alguns dos destinos mais procurados do Brasil, como Garapuá, Boipeba, Gamboa e Morro de São Paulo. Fizemos qualificação dos profissionais para oferecer atendimento ainda melhor. Turismo aqui é vetor de desenvolvimento econômico", destacou a secretária do Turismo de Cairu, Diana Farias. A Operação Verão, completa a gestora, foi articulada com o propósito de mobilizar a Capitania dos Portos e Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. "A estação mais ensolarada do ano é um verdadeiro convite ao visitante para aproveitar, em segurança, as águas mornas do arquipélago".

Cairu possui uma consolidada rede de hotéis e pousadas com cerca de dez mil leitos. Entre os atrativos, sol e praia, cultura, gastronomia, esporte e aventura e ecoturismo. O fluxo anual de visitantes está em torno de 250 mil pessoas.

adblock ativo