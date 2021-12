Morro de São Paulo é palco da 11ᵃ edição do Campeonato Baiano de Futevôlei

O destino mais procurado pelos turistas de todo o mundo se prepara para receber mais uma edição do Campeonato Baiano de Futevôlei. O torneio começa no dia 7 de dezembro (quinta-feira) e segue até domingo (10), na Segunda Praia, em Morro de São Paulo.

O Futevôlei é o esporte que mais cresce no Brasil e, hoje, Morro de São Paulo é referência na Bahia. 18 atletas representam a ilha na etapa do circuito que encerra o campeonato baiano. Serão 96 duplas, 192 atletas de diferentes categorias divididos entre Série A, Série B, Master e Feminino.

Com times vindos de sete Estados, o campeonato é uma realização em parceria com a Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia (FAFEB) e apoio da Prefeitura Municipal de Cairu e do empresariado local.

Programação

Na quinta-feira, 7, a programação do torneio inicia às 12h e prossegue até 18h, com uma competição especial para crianças de até 15 anos; a partir da sexta-feira (8), das 14h às 20h começa o torneio oficial. No sábado e domingo, as competições começam mais cedo, de 9h às 20h.

