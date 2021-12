Morro de São Paulo e Boipeba prometem alta ocupação no feriado de Finados

O Arquipélago de Tinharé, no município de Cairu – um dos destinos mais procurados da Bahia – deve ter um grande fluxo de turistas no feriado prolongado de Finados (2 de novembro). Os destinos de Morro de São Paulo, com expectativa de 100% de ocupação, e Boipeba, que deve ter 80% de ocupação, são as localidades de maior destaque, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo. Em Morro de São Paulo, neste feriado, o agito será impulsionado com os shows de Wesley Safadão e Durval Lellys. A festa acontece na Terceira Praia e conta, ainda, com outras atrações, como Rafa e Pipo Marques, Lincoln e Duas Medidas e Seu Maxixe. Já Boipeba é uma opção mais tranquila para quem procura essencialmente contato com a natureza.

Para chegar em Morro de São Paulo, com saíde de Salvador, uma das opções para quem vai de carro é utilizar o sistema ferry-boat Salvador – Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, de onde é possível seguir pela rodovia BA-001, passando por Nazaré das Farinhas, até a cidade de Valença, por 105 km. Em Valença, existem barcos e lanchas rápidas que saem a cada uma hora. O trajeto pode durar de 30 minutos a 1h30. Outra opção é seguir de Salvador direto para Morro, por via marítima. Em frente ao Mercado Modelo, saem vários catamarãs, oferecido pelas empresas Biotur, Farol do Morro e Ilha Bela. A viagem é feita beirando a costa e dura em média 2h30. Existe ainda a possibilidade de fazer o trajeto semi-terrestre (metade por mar, metade por terra). A viagem dura 2h30, com três baldeações. A operação é feita pela empresa Cassi Turismo .

Em Morro de São Paulo, o turista paga uma tarifa única, no valor de R$ 15. A Secretaria Municipal de Turismo informa que os recursos são utilizados para melhoria dos serviços turísticos e preservação do patrimônio do Arquipélago de Tinharé. “A Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA) tem o objetivo de assegurar a manutenção, restauração e preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e estrutural do arquipélago, bem como as condições ambientais e ecológicas da Área de Proteção Ambiental (APA) Tinharé”. O pagamento da tarifa deverá ser feito logo ao acessar a ilha em posto na entrada principal de Morro. Estão isentos da cobrança as crianças menores de cinco anos e pessoas maiores de 60 anos. Têm direito à meia entrada estudantes, pessoas com necessidades especiais e pessoas cadastrados em programas sociais de baixa renda.

Já para Boipeba, se a intenção for ir de carro ou ônibus uma opção é ir via Baía de Todos-os-Santos, por meio do ferry-boat, até Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A partir daí, segue até Valença. Se o viajante optar, pode fazer o caminho via BR 324, e depois BR 101. A viagem, por terra dura, aproximadamente, três horas. Chegando a Valença, pode deixar o carro e pegar um barco ou lancha rápida para Boipeba. Outra opção é seguir até a comunidade de Graciosa, a 10 km, e, a partir daí deixa o carro e segue de barco ou lancha rápida.

