Praias de Morro de São Paulo, Boipeba e Garapuá ganham novas sinalizações turísticas, conforme os princípios básicos do Guia Brasileiro de Sinalização. As placas - escritas em Português e Inglês - visam ajudar o turista e os moradores a terem atenção sobre a sua segurança e cuidado com as praias e os recursos naturais do lugar, bem como oferecer informações sobre o local. A ação é realizada pela prefeitura Municipal de Cairu, juntos às Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Sustentável.

As placas instaladas nas praias de Morro de São Paulo e Boipeba e na vila de Garapuá indicam desde os locais perigosos para banhistas até a proibição para o embarque e desembarque de passeios turísticos. Indicações sobre os cuidados para a preservação dos corais e para não alimentar indevidamente os peixes também integram a sinalização implantada. Em Garapuá, especificamente, a sinalização é voltada para a proibição do tráfego de veículos motorizados na área de praia. “Respeitar a sinalização evita acidentes e assegura o direito de todos desfrutarem do espaço público”, ressalta a secretária municipal de Turismo, Diana Farias.

adblock ativo