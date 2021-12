Morro de São Paulo, Boipeba e demais localidades de Cairu terão lei seca e toque de recolher

A Prefeitura de Cairu decretou medidas restritivas para todo o município com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia do Coronavírus. O decreto municipal tem validade até o dia 30 de junho e consiste em toque de recolher, proibição de som ao vivo e venda de bebidas alcoólicas.

Formado por 26 ilhas, o único município-arquipélago do país responde por destinos turísticos como Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá, Gamboa, Canavieiras, Galeão e São Sebastião.

Entre os dias 23 e 30 de junho, o transporte coletivo municipal, público e privado - nas modalidades, regular, fretamento, complementar, alternativo e hidroviário - funcionará circulando com capacidade reduzida a 50%, inclusive os passeios em volta das Ilhas de Tinharé e Boipeba. O mesmo vale para os passeios terrestres nestas localidades. Hotéis e pousadas ficam autorizados a funcionar com até 50% da sua capacidade.

Também foi decretado toque de recolher das 20h30 às 05h, de 22 de junho a 30 de junho. A proibição de venda de bebida alcoólica acontece das 17h do dia 23 de junho às 5h do dia 28 de junho. Até o dia 30 de junho, permanece proibida a utilização de cooler, isopores ou congêneres, acondicionando ou transportando bebida alcoólica que visem o consumo em espaços públicos, praias, praças e ruas.

O encerramento das atividades dos bares, restaurantes e congêneres acontecerá às 20h, nos dias do decreto. Estes estabelecimentos podem funcionar com 50% da capacidade, sendo proibido o atendimento de clientes que estejam em pé. É obrigatório o uso de álcool a 70% em todas as mesas dos estabelecimentos que comercializem alimentos prontos.

Também fica proibido o som ao vivo (voz e violão) em qualquer modalidade, nas dependências internas dos estabelecimentos. Estão vedadas, ainda, a apresentação de DJ’S, mesmo nos ambientes internos e/ou dependências de bares, restaurantes e casas de show. Assim como não serão permitidas a realização de shows e apresentação de bandas e a instalação de qualquer equipamento sonoro nas vias públicas.

