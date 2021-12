Ministro do turismo e comitiva visitam fazenda em Uruçuca após palestra em Ilhéus

O ministro do Turismo, Gilson Machado, visita e almoça na Fazenda Independência, em Uruçuca, nesta terça-feira (29), a convite do deputado federal Jonga Bacelar (PL) e sua irmã Katia Bacelar, após palestra que profere nesta manhã, no Hotel Aldeia da Praia, em Ilhéus, sobre os desafios do turismo no pós-pandemia.

Gilson Machado está acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma; do secretário especial de Cultura, Mário Frias; do presidente da Embratur, Carlos Brito; e do secretário estadual de Turismo , Maurício Bacelar.

Também participa do roteiro da comitiva o prefeito de Uruçuca, Moacyr Leite (DEM).

