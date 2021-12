Micro-ônibus vão garantir transporte gratuito para pacientes das policlínicas regionais

O transporte de pacientes para as policlínicas regionais que o Governo do Estado está inaugurando pelo interior baiano será feito através de micro-ônibus exclusivos e gratuitos. Os veículos vão circular com diferentes rotas pelos municípios que integram os consórcios de saúde de cada região, facilitando o acesso da população às novas unidades. Os pacientes do Extremo Sul baiano da policlínica de Teixeira de Freitas, que será inaugurada na sexta-feira (17), em Teixeira de Freitas, serão os primeiros a contar com o sistema de transporte.

Na região, os micro-ônibus a serviço da Policlínica Regional de Teixeira de Freitas funcionarão com seis roteiros. O primeiro vai conduzir os passageiros de Itamaraju até Teixeira. O segundo passará por Prado e Alcobaça, enquanto o terceiro tem na sua rota Nova Viçosa (sede) e Mucuri. O quarto roteiro inclui Caravelas e Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Um quinto veículo vai circular pelas cidades de Vereda, Lajedão e Ibirapuã. Já o sexto micro-ônibus levará os pacientes de Itanhém e Medeiros Neto até a Policlínica.

As demais policlínicas regionais vão atender aos consórcios de municípios das regiões de Guanambi, que será inaugurada no dia 24/11, Irecê e Jequié, com entrega marcada para os dias 21 e 22 de dezembro, respectivamente. Criadas para ampliar e melhorar a qualidade do atendimento de saúde no interior da Bahia, as unidades não atenderão urgências e emergências ou outros tipos de demanda espontânea. O atendimento é feito através de um agendamento pelas Secretarias da Saúde dos municípios que fazem parte do consórcio.

