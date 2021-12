Materiais que iriam para presídios são apreendidos em Valença e Itabuna

Aparelhos celulares e drogas que seriam entregues a detentos dos presídios de Valença e Itabuna, no sul do estado, foram apreendidos neste sábado, 3. Os celulares que estavam embalados em fita adesiva foram localizados por um Policial Militar que avistou um homem arremessando objetos. Com a aproximação do policial o suspeito fugiu.

Por volta das 20h integrantes da mesma unidade, desta vez, no Complexo de Itabuna, foram acionados pelo serviço de monitoramento e, com apoio de agentes da empresa Socializa, impediram o arremesso de oito pacotes de drogas e dois aparelhos celulares.

Informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) dão conta que os materiais seriam destinados para internos pertencentes a uma organização criminosa. Os objetos foram entregues na administração do complexo penal.

