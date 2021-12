Maratona aquática de Gamboa a Morro de São Paulo será no dia 13 de abril

A quinta edição da Maratour Gamboa – Morro de São Paulo será realizada no dia 13 de abril, em Cairu. Realizada pela Ambiance, com apoio da prefeitura municipal, a maratona aquática deverá contar, este ano, com mais de 200 atletas em três tipos de provas: um quilômetro, 2,5 quilômetros e 400 metros, esta última para crianças de até 12 anos. As inscrições para todas as modalidades já estão abertas e podem ser feitas no site oficial da Ambience .

Na prova principal, de maior distância, os atletas largam da praia de Gamboa e chegam em Morro de São Paulo. Já a prova “O rei da ponte”, uma das atrações da Maratour de Morro de São Paulo, foi criada em 2013 para os nativos locais que trabalham na ponte. Nela, os competidores nadam um percurso com cerca de 100 metros e são premiados, ao final, com medalhas. A maratona faz parte do calendário esportivo 2019 da Secretaria de Turismo de Cairu.

