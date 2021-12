Mandado de prisão contra agressor de Ilhéus é expedido pela Justiça

O mandado de prisão contra o agressor Carlos Samuel Freitas Costa Filho, que aparece em um vídeo violentando com 11 socos no rosto uma mulher com quem teria tido um relacionamento, foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca, após o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ter pedido a sua prisão preventiva. Segundo o órgão estadual, a prisão preventiva foi requerida com base "na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta (exacerbada violência empregada) e a condição reincidente do autor do fato".

O agressor Carlos Samuel prestou depoimento nessa quinta-feira (15), na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), no município de Ilhéus. Ele foi liberado por não ter havido flagrante, mas a prisão preventiva do agressor foi solicitada à Justiça pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP).

A assessoria da Polícia Civil informou que a delegada Márcia Rezende, titular da DEAM de Ilhéus, começou a apurar as agressões tão logo tomou conhecimento do fato. A delegacia teve acesso ao vídeo e o autor foi identificado e um boletim de ocorrência foi aberto, mesmo sem o comparecimento prévio da vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Carlos Samuel foi localizado, após policiais da DEAM realizarem diligências durante toda manhã de quinta-feira, e ouvido por mais de quatro horas.

O agressor já foi alvo de outros três inquéritos por violência doméstica, procedimentos já finalizados e remetidos à Justiça, em 2015 e 2016, de acordo com a Polícia Civil do Estado da Bahia. Outros sete boletins foram registrados na unidade, mas as investigações não foram adiante, pois as vítimas não quiseram ir adiante e se recusavam a comparecer para dar informações sobre os episódios de violência. Em 2017, ele chegou a ser preso em flagrante por agredir a própria mãe, mas foi liberado, em seguida, pela Justiça.

