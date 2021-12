Mais duas pessoas morrem em Ilhéus decorrentes da Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Ilhéus, o município registrou, entre domingo (28) e segunda-feira (29), novos óbitos decorrentes da Covid-19. Até o momento, são 56 vítimas fatais da doença, na cidade. Ainda de acordo com o boletim, se encontram internadas em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 50 pacientes. Os casos ativos de infectados pelo Coronavírus, no município, somam 395 e os casos confirmados são de 1.399.

adblock ativo