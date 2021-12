Mais de 40 tabletes de maconha são encontrados em construção

Em uma construção no bairro de Bateias 2, em Vitória da Conquista, no sul do estado, 43 tabletes de maconha prensada, porções de entorpecentes prontas para a venda e uma balança foram encontrados. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 6.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais faziam rondas preventivas no bairro quando perceberam uma movimentação estranha em uma propriedade. Quando os militares se aproximaram do local, dois homens não identificados fugiram, deixando os entorpecentes e acesVviu osórios.

Ainda conforme o órgão, a dupla pretendia comercializar no local. Todo material foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.

adblock ativo