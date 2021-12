Mais 17 casos de Covid-19 são confirmados em Ipiaú, totalizando 581

O boletim epidemiológico do município de Ipiaú, divulgado na segunda-feira (22), confirma mais 17 casos de pessoas com Covid-19, elevando o total de infectados pelo Coronavírus para 581. Destes, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, 429 estão recuperados. Ipiaú contabiliza oito óbitos pela doença.

O número de pacientes ativos é de 144 e desses, 138 estão em isolamento social e seis internados. Há o registro, ainda, de que 73 pessoas aguardam por realização de testes e resultados de exame laboratorial. Dos 1.595 casos notificados, 941 foram descartados.

Ipiaú está entre os municípios com os maiores coeficientes de incidência (1.218,58) por 100 mil habitantes, seguido por Uruçuca (1.072,18), itajuípe (1.059,00), Gandu (1.052,37) e São José da Vitória (1.007,60), conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), de segunda-feira (22).

Na Bahia, até segunda (22), foram registrados 807 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +1,7%), 50 óbitos (+3,6%) e 717 curados (+3,2%). Dos 47.086 casos confirmados desde o início da pandemia, 23.305 já são considerados curados, 22.340 encontram-se ativos e 1.441 tiveram óbito confirmado.

