Mãe e filho de 13 anos são baleados após ataque em casa no interior da Bahia

Uma mulher de 33 anos, e seu filho, de 13, foram atingidos por disparos de arma de fogo, na manhã deste domingo, 21, na rua Amazonas, na cidade de Ipiaú, Sul da Bahia.

Segundo informações iniciais, as vítimas foram surpreendidas por três homens armados que entraram no local e efetuaram os tiros contra a dupla, que não teria envolvimento com o crime, conforme informações do Giro Ipiaú.

Atingida no tórax, pescoço e boca, a mulher, identificada como Daiana dos Santos, foi levada ao Hospital Geral de Ipiaú, junto ao filho, que sofreu ferimentos no ombro e na perna. Em seguida, a mulher foi transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde realizou uma cirurgia.

O estado de saúde das vítimas não foi revelado. O crime será investigado pela Polícia Civil da cidade.

adblock ativo