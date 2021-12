Livro de estudantes e professores indígenas será lançado em Prado

Estudantes e professores do Anexo Kaí do Colégio Indígena Kijetxawê Zabelê lançam o livro “Kijetxawê Zabelê: Aldeia Kaí”, neste sábado (13), na Aldeia Kai, em Cumuruxatiba, no distrito de Prado. A obra, que contou com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, da Fundação Cultural do Estado e das secretarias da Fazenda e da Cultura, foi construída por alunos e educadores indígenas, que trazem histórias, encantos e lutas do povo Pataxó.

O livro integra o projeto Seminário Itinerante, organizado pelas professoras Laura Castro (UFBA) e Cinara Araujo (UFSB), que percorrerá, entre os dias 12 e 16 de abril, o Campus Salvador da UFBA e todos os campi da UFSB. O lançamento se dará durante toda a programação do evento. A reflexão guia do seminário, conforme suas idealizadoras, é “pensar no livro no contexto escolar indígena, principalmente a partir da participação dos estudantes indígenas, assim como pensar a presença dos indígenas nos livros das escolas não-indígenas”. A ideia, segundo elas, é reunir mesas com os artistas envolvidos no projeto, como Tamykuã Pataxó (Talita Oliveira), fotógrafa que participou de todas as ações, assim como estudantes indígenas das universidades e demais pesquisadores envolvidos.

Disponível na versão impressa e digital ( com download gratuito ), o livro é destinado a escolas indígenas e não indígenas de todo o país, com a intenção de fortalecer a comunidade escolar da Zabelê da Aldeia Kaí e a história dos Pataxó de Cumuruxatiba. A publicação é composta por três partes: narrativas de resistência e retomada da comunidade Pataxó da Aldeia Kaí; atividades que podem ser realizadas em sala de aula; e uma história infantil criada a partir de oficinas e conversas na escola.

Para a realização das etapas de criação do livro, foram realizadas oficinas de escrita poética, desenho, serigrafia, encadernação e criação de carimbos para as turmas dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, além do Ensino para Jovens e Adultos (EJA). Os artistas residentes puderam também partilhar momentos de troca de saberes e fazeres dos pataxós, como as pinturas corporais com jenipapo e a feitura do bolo de puba.

