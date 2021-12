Líder do tráfico de drogas em Minas é preso no sul da Bahia

Um homem com mandado de prisão decretado pela Justiça de Minas Gerais, foi preso no município baiano de Porto Seguro (a 710,5 km de Salvador), no início da noite de terça-feira, 22. Identificado como Allan Sidney Caetano Ramalho Costa, 35, ele é suspeito de liderar o tráfico de drogas na cidade mineira de Governador Valadares.

De acordo com informações do site Radar 64, Allan, também conhecido como “Pingorá”, foi abordado enquanto trafegava em uma caminhonete pela Orla Norte. Investigações indicaram que ele estava hospedado naquela região da cidade.

Ainda conforme a publicação, o suspeito também já foi alvo de uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas, realizada pela Polícia Federal em 11 estados. Ele foi encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde aguarda transferência para Minas Gerais.

