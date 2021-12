Laboratório para refino de cocaína é desmontado no Sul da Bahia

Um laboratório para refino de cocaína foi desmontado pela A 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), por meio da 2ª Delegacia Territorial (DT/Arraial D'Ajuda), na cidade de Porto Seguro, no extremo sul baiano.

De acordo com a polícia, no local, foram apreendidos aproximadamente 45 kg de entorpecentes, armas e munições. As investigações foram iniciadas após uma denúncia anônima. Investigadores realizaram ações de inteligência e passaram a monitorar o imóvel, localizado na rua Canário, bairro Alto do Vilas. Durante a ação, um criminoso entrou no imóvel e, após tentativa de abordagem, pulou o muro e fugiu.

Nos cômodos, que não tinham móveis, foram encontrados seis prensas hidráulicas, 40 kg de cocaína, 3 kg de outra substância entorpecente para mistura, 2 kg de maconha, duas pistolas calibre 9mm, um fuzil de ar comprimido, carregadores, munições, R$ 2,3 mil em espécie, duas motocicletas, um colete balístico e embalagens plásticas. Ninguém foi preso.

adblock ativo