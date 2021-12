Justiça Eleitoral convoca 52 candidatos a vereador para provarem alfabetização em Cabrália

Ao menos 52 candidatos a vereador (de um total de aproximadamente 200) de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, nas eleições 2020, estão tendo que provar que são alfabetizados. A convocação foi feita pela Justiça Eleitoral e os testes estão sendo realizados desde terça-feira, 13, e seguem até esta quinta-feira, 15, sempre às 9h, no Fórum Dr. Osório Borges de Menezes, em Porto Seguro.

De acordo com informações do Cartório Eleitoral do município, os vereadores foram convocados pelo juiz eleitoral da 121ª zona, Rogério Barbosa de Souza e Silva. Eles deixaram de entregar o documento de comprovação de escolaridade ou apresentaram documentos sem validade.

O teste consiste em um preenchimento de um formulário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a próprio punho, na frente de um servidor, e provar que sabem ler e escrever. Segundo dados da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Santa Cruz Cabrália tem 185 registros de candidatos ao cargo de vereador nas eleições 2020.

