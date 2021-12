Justiça derruba liminar que suspendeu toque de recolher em Itabuna

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Lourival Trindade, acatou o pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e suspendeu os efeitos da liminar concedida pelo juiz de direito da 1ª Vara Crime da comarca de Itabuna que autorizou a não realização do toque de recolher no município. A decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira, 31.

Conforme o magistrado, a manutenção da decisão causa “incontendível risco à ordem e à saúde públicas, mormente, por impedir a efetivação de relevante medida de contenção da disseminação do novo coronavírus”.

Para ele, as medidas adotadas no toque de recolher “entremostram-se adequadas, porque colimam ampliar a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde” e “o sacrifício aos direitos fundamentais corresponde aos benefícios atingidos”.

